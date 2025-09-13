Ciné Concert « Les passagers du marais » Théâtre municipal Angles

Ciné Concert « Les passagers du marais » Théâtre municipal Angles samedi 13 septembre 2025.

Ciné Concert « Les passagers du marais »

Théâtre municipal Rue du stade Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

.

Théâtre municipal Rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Concert « Les passagers du marais » Angles a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral