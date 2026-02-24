Ciné concert LES PASSAGERS DU MARAIS Mairie Cram-Chaban

Ciné concert LES PASSAGERS DU MARAIS

Mairie Cram Cram-Chaban Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Avec Les Passagers du Marais, entrez par la porte de l’Océan et laissez-vous guider au fil de l’eau, au travers des conches pour arriver dans les marais mouillés. Images et films du patrimoine dialoguent avec la musique jouée en direct.

Tout public.

.

Mairie Cram Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@aunisatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Les Passagers du Marais, enter through the Ocean Gate and let yourself be guided along the water, through the conches and into the wet marshes. Images and heritage films interact with live music.

Open to all.

L’événement Ciné concert LES PASSAGERS DU MARAIS Cram-Chaban a été mis à jour le 2026-02-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin