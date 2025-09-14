Ciné-concert Les Passagers du Marais La Garette Sansais

La Garette Sansais

Pascal Ducourtioux, musicien et compositeur, s’associe au Fonds audiovisuel de recherche pour présenter sa nouvelle création. Cette œuvre originale est le fruit d’une coproduction avec le Parc naturel régional du Marais poitevin.

Ce spectacle invite les spectateurs à un véritable voyage sensoriel. L’entrée se fait symboliquement par la porte de l’océan, point de départ d’un parcours onirique à travers les conches et les canaux, jusqu’aux paysages envoûtants des marais mouillés. Sur écran, des images d’archives et des films du patrimoine local se mêlent harmonieusement à une musique jouée en direct, créant un dialogue subtil entre mémoire visuelle et création sonore .

La Garette 78 Ter, rue des Gravées Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 23 76 13 lagranderigole@gmail.com

