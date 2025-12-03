Ciné-concert l’inconnu ARSENAL JEAN-MARIE RAUSCH Metz

Ciné-concert l’inconnu

ARSENAL JEAN-MARIE RAUSCH 3 avenue Ney Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

2025-12-03

Le compositeur et saxophoniste Sylvain Rifflet (Le Sacre du Tympan, auteur en 2017 de Re-Shot, sublime hommage à Stan Getz) s’attaque à l’un des mélodrames les plus délirants de l’histoire du cinéma L’Inconnu de Tod Browning.

En 1927, cinq ans avant Freaks, le réalisateur américain livrait une histoire d’amour fou où les destins et les corps se télescopent. La grande variété de couleurs proposée par l’orchestre de huit musiciens et musiciennes offre des voix aux personnages, apporte une matière sonore aux images, sublimant la poésie et l’intensité d’un film-monstre.Tout public

English :

Composer and saxophonist Sylvain Rifflet (Le Sacre du Tympan, author in 2017 of Re-Shot, a sublime tribute to Stan Getz) tackles one of the most delirious melodramas in the history of cinema: Tod Browning’s The Unknown.

In 1927, five years before Freaks, the American director delivered a crazy love story in which destinies and bodies collide. The wide variety of colors offered by the eight-piece orchestra gives voice to the characters, and adds sound to the images, sublimating the poetry and intensity of a film-monster.

German :

Der Komponist und Saxophonist Sylvain Rifflet (Le Sacre du Tympan, 2017 Autor von Re-Shot, einer erhabenen Hommage an Stan Getz) nimmt sich eines der wildesten Melodramen der Filmgeschichte vor: Tod Brownings Der Unbekannte.

Im Jahr 1927, fünf Jahre vor Freaks, lieferte der amerikanische Regisseur eine verrückte Liebesgeschichte, in der die Schicksale und Körper aufeinanderprallen. Die große Farbvielfalt, die das achtköpfige Orchester bietet, verleiht den Figuren Stimmen und den Bildern Klangmaterial, wodurch die Poesie und die Intensität eines Monsterfilms sublimiert werden.

Italiano :

Il compositore e sassofonista Sylvain Rifflet (Le Sacre du Tympan, autore nel 2017 di Re-Shot, un sublime omaggio a Stan Getz) affronta uno dei melodrammi più deliranti della storia del cinema: Lo sconosciuto di Tod Browning.

Nel 1927, cinque anni prima di Freaks, il regista americano ha dato vita a una folle storia d’amore in cui destini e corpi si scontrano. L’ampia gamma di colori forniti dall’orchestra di otto elementi dà voce ai personaggi e aggiunge suono alle immagini, sublimando la poesia e l’intensità di questo mostro di film.

Espanol :

El compositor y saxofonista Sylvain Rifflet (Le Sacre du Tympan, autor en 2017 de Re-Shot, un sublime homenaje a Stan Getz) aborda uno de los melodramas más delirantes de la historia del cine: El desconocido, de Tod Browning.

En 1927, cinco años antes de Freaks, el director estadounidense entregó una loca historia de amor en la que chocan destinos y cuerpos. La amplia gama de colores que aporta la orquesta de ocho músicos da voz a los personajes y añade sonido a las imágenes, sublimando la poesía y la intensidad de este monstruo de película.

