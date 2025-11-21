Ciné-concert L’Inhumaine Marcel l’Herbier Salle Raugraff Nancy

Ciné-concert L’Inhumaine Marcel l’Herbier

En 2025, le 11ème festival du film d’architecture s’inscrit dans l’évènement Métro’folies en célébrant un mouvement d’architecture et de décoration très représenté à Nancy l’art déco. Caractérisé par une stylisation géométrique des formes, l’art déco représente un fond d’inspiration intarissable pour le cinéma. Les décors, depuis l’architecture jusqu’au mobilier, la typographie, la mode, sont tout autant d’éléments qui révèlent la vivacité et l’essence du style des années folles . Avec la Maison de l’architecture de Lorraine, plongez-vous dans l’atmosphère art déco à travers les œuvres de réalisateurs des années 20 ou redécouvrez les films contemporains qui célèbrent cette époque.

Claire Lescot, célèbre cantatrice, bien qu’admirée, est une femme insensible et froide. Lorsqu’elle rejette Einer Norsen, un jeune ingénieur, ce dernier simule son suicide. Il va alors lui faire prendre conscience de sa dureté. L’Inhumaine est un film muet considéré comme une œuvre emblématique de l’avant-garde cinématographique française, mêlant drame, musique, science-fiction et expérimentation visuelle.

musicien Jérôme Fohrer Bassiste, Contrebassiste, Compositeur.

D’abord bassiste dans le milieu du rock, il intègre à la contrebasse la classe de Bernard Struber au Conservatoire de Strasbourg afin de se perfectionner en composition. Il y élargit également son horizon en jouant au sein d’orchestres classiques et baroques, tout en participant activement à la scène jazz régionale et nationale.

Adepte d’une musique exigeante et aventureuse, il préfère écrire ses propres pages plutôt que relire celles des autres. Depuis plus de vingt ans, cette démarche l’a conduit à collaborer avec une multitude de formations venues d’horizons variés, et à parcourir le monde au fil de projets aussi divers qu’originaux.

Pour L’Inhumaine , Jérôme Fohrer compose une musique originale qui accompagne le film sans en suivre les codes traditionnels.

Plutôt qu’une illustration de l’image, elle cherche à en révéler les émotions et à relier les scènes par une atmosphère sonore conti-nue. Sa création propose ainsi une écoute sensible, conçue comme un prolongement de l’impression visuelle.Tout public

Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 67

English :

In 2025, the 11th architecture film festival is part of the Métro’folies event, celebrating an architectural and decorative movement that is highly represented in Nancy: art deco. Characterized by geometrically stylized forms, art deco is an inexhaustible source of inspiration for the cinema. Decors, from architecture to furniture, typography and fashion, are all elements that reveal the vivacity and essence of the Roaring Twenties style. With the Maison de l’architecture de Lorraine, immerse yourself in the art deco atmosphere through the works of directors from the 20s, or rediscover the contemporary films that celebrate the era.

Claire Lescot, a famous opera singer who is much admired, is an insensitive and cold woman. When she rejects Einer Norsen, a young engineer, he fakes his suicide. In the process, he makes her realize just how tough she really is. L’Inhumaine is a silent film considered an emblematic work of the French cinematic avant-garde, combining drama, music, science fiction and visual experimentation.

musician Jérôme Fohrer Bassist, Double bassist, Composer.

Initially a bassist in the rock scene, Jérôme Fohrer joined Bernard Struber’s double bass class at the Conservatoire de Strasbourg to perfect his composition skills. He also broadened his horizons by playing in classical and baroque orchestras, while actively participating in the regional and national jazz scene.

An adept of demanding, adventurous music, he prefers to write his own pages rather than reread those of others. For over twenty years, this approach has led him to collaborate with a multitude of groups from a wide variety of backgrounds, and to travel the world on projects as diverse as they are original.

For L’Inhumaine , Jérôme Fohrer composed an original score to accompany the film, without following traditional codes.

Rather than an illustration of the image, it seeks to reveal its emotions and link the scenes by a continuous sound atmosphere. The result is a sensitive listening experience, conceived as an extension of the visual impression.

German :

Festival des Architekturfilms ist Teil der Veranstaltung Métro’folies und feiert eine Bewegung der Architektur und Dekoration, die in Nancy stark vertreten ist: das Art déco. Die Art déco zeichnet sich durch eine geometrische Stilisierung der Formen aus und stellt einen unerschöpflichen Fundus an Inspirationen für das Kino dar. Die Dekors, von der Architektur bis zu den Möbeln, die Typografie und die Mode sind allesamt Elemente, die die Lebendigkeit und das Wesen des Stils der Goldenen Zwanziger offenbaren. Tauchen Sie mit dem Maison de l’architecture de Lorraine durch die Werke von Regisseuren der 20er Jahre in die Atmosphäre des Art déco ein oder entdecken Sie zeitgenössische Filme, die diese Epoche feiern, neu.

Die berühmte Sängerin Claire Lescot wird zwar bewundert, ist aber eine gefühllose und kalte Frau. Als sie den jungen Ingenieur Einer Norsen zurückweist, täuscht dieser seinen Selbstmord vor. Daraufhin macht er ihr ihre Härte bewusst. L’Inhumaine ist ein Stummfilm, der als emblematisches Werk der französischen Filmavantgarde gilt und Drama, Musik, Science-Fiction und visuelle Experimente miteinander verbindet.

musiker Jérôme Fohrer Bassist, Kontrabassist, Komponist.

Er war zunächst als Bassist in der Rockmusik tätig, wechselte dann aber mit dem Kontrabass in die Klasse von Bernard Struber am Straßburger Konservatorium, um sich in Komposition weiterzubilden. Dort erweiterte er auch seinen Horizont, indem er in klassischen und barocken Orchestern spielte und gleichzeitig aktiv an der regionalen und nationalen Jazzszene teilnahm.

Als Anhänger einer anspruchsvollen und abenteuerlichen Musik zieht er es vor, seine eigenen Seiten zu schreiben, anstatt die anderer zu lesen. In den letzten zwanzig Jahren hat er mit einer Vielzahl von Formationen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengearbeitet und die Welt im Rahmen von ebenso unterschiedlichen wie originellen Projekten bereist.

Für L’Inhumaine komponiert Jérôme Fohrer eine Originalmusik, die den Film begleitet, ohne den traditionellen Codes zu folgen.

Anstatt das Bild zu illustrieren, versucht sie, dessen Emotionen zu enthüllen und die Szenen durch eine durchgängige Klangatmosphäre zu verbinden. Seine Kreation bietet somit ein sensibles Hören, das als Verlängerung des visuellen Eindrucks konzipiert ist.

Italiano :

Nel 2025, l’11° festival del cinema d’architettura fa parte dell’evento Métro’folies, che celebra un movimento dell’architettura e della decorazione molto rappresentato a Nancy: l’art déco. Caratterizzata dalla stilizzazione geometrica delle sue forme, l’art déco è una fonte inesauribile di ispirazione per il cinema. I decori, dall’architettura ai mobili, dalla tipografia alla moda, sono tutti elementi che rivelano la vivacità e l’essenza dello stile dei ruggenti anni Venti . Con la Maison de l’architecture de Lorraine, immergetevi nell’atmosfera art déco attraverso le opere dei registi degli anni Venti o riscoprite i film contemporanei che celebrano l’epoca.

Claire Lescot, una famosa cantante, benché ammirata, è una donna insensibile e fredda. Quando rifiuta Einer Norsen, un giovane ingegnere, questi inscena il suo suicidio. Lui le fa capire quanto sia dura in realtà. L’Inhumaine è un film muto considerato un’opera emblematica dell’avanguardia francese, che unisce dramma, musica, fantascienza e sperimentazione visiva.

musicista Jérôme Fohrer Bassista, contrabbassista, compositore.

Jérôme Fohrer ha iniziato come bassista nella scena rock, prima di entrare nella classe di contrabbasso di Bernard Struber al Conservatorio di Strasburgo per perfezionare le sue capacità compositive. Ha poi ampliato i suoi orizzonti suonando in orchestre classiche e barocche e partecipando attivamente alla scena jazzistica regionale e nazionale.

Appassionato di musica impegnativa e avventurosa, preferisce scrivere le proprie pagine piuttosto che rileggere quelle degli altri. Da oltre vent’anni, questo approccio lo ha portato a collaborare con una moltitudine di gruppi di diversa estrazione e a girare il mondo per progetti tanto diversi quanto originali.

Per L’Inhumaine , Jérôme Fohrer ha composto una colonna sonora originale per accompagnare il film senza seguire i codici tradizionali.

Piuttosto che illustrare l’immagine, cerca di rivelare le emozioni e di collegare le scene tra loro attraverso un’atmosfera sonora continua. Il risultato è un’esperienza di ascolto sensibile, concepita come un’estensione dell’impressione visiva.

Espanol :

En 2025, el 11º festival de cine de arquitectura se inscribe en el marco de Métro’folies, celebrando un movimiento arquitectónico y decorativo muy representado en Nancy: el art déco. Caracterizado por la estilización geométrica de sus formas, el art déco es una fuente inagotable de inspiración para el cine. La decoración, desde la arquitectura al mobiliario, pasando por la tipografía y la moda, son elementos que revelan la vivacidad y la esencia del estilo de los locos años veinte . Con la Maison de l’architecture de Lorraine, sumérjase en la atmósfera art déco a través de las obras de directores de los años veinte, o redescubra las películas contemporáneas que celebran la época.

Claire Lescot, famosa cantante, aunque admirada, es una mujer insensible y fría. Cuando rechaza a Einer Norsen, un joven ingeniero, éste finge su suicidio. Entonces él le hace darse cuenta de lo dura que es en realidad. L’Inhumaine es una película muda considerada una obra emblemática de la vanguardia francesa, que combina drama, música, ciencia ficción y experimentación visual.

músico Jérôme Fohrer Bajista, Contrabajista, Compositor.

Jérôme Fohrer empezó como bajista en la escena del rock, antes de unirse a la clase de contrabajo de Bernard Struber en el Conservatorio de Estrasburgo para perfeccionar sus habilidades compositivas. También amplió sus horizontes tocando en orquestas clásicas y barrocas, al tiempo que participaba activamente en la escena regional y nacional del jazz.

Aficionado a la música exigente y aventurera, prefiere escribir sus propias páginas antes que releer las de otros. Desde hace más de veinte años, este enfoque le ha llevado a colaborar con multitud de grupos de muy diversa procedencia y a recorrer el mundo en proyectos tan diversos como originales.

Para L’Inhumaine , Jérôme Fohrer compuso una partitura original para acompañar la película sin seguir los códigos tradicionales.

En lugar de ilustrar la imagen, busca revelar las emociones y enlazar las escenas a través de una atmósfera sonora continua. El resultado es una experiencia auditiva sensible, concebida como una prolongación de la impresión visual.

