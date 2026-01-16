Ciné-concert : L’invasion de Los Angeles Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 15 février, 16h00 Ille-et-Vilaine

Robert Le Magnifique et Nicolas Courret mettent en musique le film culte de John Carpenter.

_L’invasion de Los Angeles_ est devenu au fil des années un film culte. Derrière son apparence de série B de science-fiction se cache une satire sociale féroce sur la société de consommation et le contrôle invisible exercé par les élites, parfaitement accordée à la bande-son punk, minimaliste, un brin joyeuse des deux artistes.

Une production Ulysse Maison d’Artistes / Clair Obscur / Festival Travelling / Les Champs Libres.

En partenariat avec Les Tombées de la nuit dans le cadre de Dimanche à Rennes.

Début : 2026-02-15T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T17:45:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



