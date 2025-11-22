Ciné-concert Live Buster Keaton »Go West » Samedi 22 novembre, 20h30 Espace Bernard Mantienne Essonne

Sur réservation: Plein tarif 15e; Tarif réduit 7e (chômeurs,handicapés, étudiants, enfants de plus de 10 ans; Gratuit jusqu’à l’âge de 10ans.

Habitué des rôles burlesques et à un jeu économe dans les expressions faciales à l’inverse de Charlie Chaplin, Buster Keaton propose ici un film plein d’émotions, d’amitié, d’aventures sans renoncer pour autant à sa marque de fabrique: l’humour.

Rafaël Dato, pianiste et compositeur à l’initiative de ce projet, propose une bande-son originale interprétée en live en synchronisant sa musique à l’image en temps réel, dans une expérience immersive et chaleureuse où l’improvisation a toute sa place.

Rafaêl Dato propose également d’échanger avec le public après la projection, autour du film et de son processus créatif.

En Partenariat avec la ville de Verrières-Le-Buisson

Espace Bernard Mantienne 3 voie de l'Aulne 91370 Verrières-Le- Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France

Exactement 100 ans en 2025! Go West est un film muet réalisé et interprété par Buster Keaton en 1925.