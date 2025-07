Ciné-concert Live | HUG. Cinéma l’Entracte Falaise

Cinéma l’Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise Calvados

Début : 2025-07-23 21:45:00

2025-07-23

Ciné-concert live au cinéma l’Entracte de Falaise par HUG*, un rappeur falaisien qui vous présentera son univers, et son travail.

HUG* à tourné dix vizualizers , des vidéos entre le clip et la création audiovisuelle qui seront projetés sur l’écran de cinéma, en plus du concert.

English : Ciné-concert Live | HUG.

Live film-concert at Falaise’s L’Entracte cinema by HUG*, a rapper from Falaise, who will introduce you to his world and his work.

HUG* has shot ten « vizualizers », videos somewhere between music videos and audiovisual creations, which will be projected on the cinema screen in addition to the concert.

German : Ciné-concert Live | HUG.

Live-Kinokonzert im Kino l’Entracte in Falaise von HUG*, einem Rapper aus Falaise, der Ihnen seine Welt und seine Arbeit vorstellen wird.

HUG* hat zehn « Vizualizers » gedreht, Videos zwischen Clip und audiovisueller Kreation, die zusätzlich zum Konzert auf der Kinoleinwand zu sehen sein werden.

Italiano :

Film-concerto dal vivo al cinema l’Entracte di Falaise di HUG*, rapper di Falaise, che presenterà il suo mondo e il suo lavoro.

HUG* ha girato dieci « vizualizers », video a metà tra video musicali e creazioni audiovisive, che saranno proiettati sullo schermo del cinema in aggiunta al concerto.

Espanol :

Cine-concierto en directo en el cine l’Entracte de Falaise a cargo de HUG*, rapero de Falaise, que presentará su mundo y su obra.

HUG* ha rodado diez « vizualizadores », vídeos a medio camino entre los videoclips y las creaciones audiovisuales, que se proyectarán en la pantalla del cine como complemento del concierto.

