Ciné Concert Ma Vache et Moi Place Frédéric Bastiat Mugron vendredi 24 octobre 2025.

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Début : 2025-10-24

2025-10-24

Dans le cadre du festival des Cultures Urbaines 2025, nous proposons une soirée spéciale le vendredi 24 octobre à 19h avec une ciné concert exceptionnel du chef d’œuvre de Buster Keaton Ma Vache et Moi, accompagné d’un concert en direct par Jérôme Masco et Robin Jolivet du Collectif Hello Buddy.

Dès 6 ans .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com

English : Ciné Concert Ma Vache et Moi

As part of the Festival des Cultures Urbaines 2025, we’re offering a special evening on Friday, October 24 at 7pm with an exceptional concert screening of Buster Keaton’s masterpiece Ma Vache et Moi, accompanied by a live concert by Jérôme Masco and Robin Jolivet from the Hello Buddy Collective.

German : Ciné Concert Ma Vache et Moi

Im Rahmen des Festivals der urbanen Kulturen 2025 bieten wir am Freitag, den 24. Oktober um 19 Uhr einen besonderen Abend mit einem außergewöhnlichen Kinokonzert von Buster Keatons Meisterwerk Ma Vache et Moi, begleitet von einem Live-Konzert von Jérôme Masco und Robin Jolivet vom Kollektiv Hello Buddy.

Italiano :

Nell’ambito del Festival des Cultures Urbaines 2025, venerdì 24 ottobre alle 19.00 proponiamo una serata speciale con la proiezione di un concerto d’eccezione del capolavoro di Buster Keaton Ma Vache et Moi, accompagnato da un concerto dal vivo di Jérôme Masco e Robin Jolivet dell’Hello Buddy Collective.

Espanol : Ciné Concert Ma Vache et Moi

En el marco del Festival des Cultures Urbaines 2025, proponemos una velada especial el viernes 24 de octubre a las 19.00 h con una proyección excepcional en concierto de la obra maestra de Buster Keaton Ma Vache et Moi, acompañada de un concierto en directo de Jérôme Masco y Robin Jolivet, del colectivo Hello Buddy.

