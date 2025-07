Ciné-concert MARCIAC Marciac

Ciné-concert MARCIAC Marciac mercredi 30 juillet 2025.

Ciné-concert

MARCIAC Ciné JIM32 Marciac Gers

Début : 2025-07-30 21:00:00

2025-07-30

Dans le cadre du Festival Musinema, vivez une soirée unique avec un ciné-concert Charlot Festival !

Au programme, trois courts-métrages cultes de Charlie Chaplin, restaurés et adaptés à toute la famille, accompagnés en direct par

Jean-Paul Raffy (guitare & effets)

Isabelle Bagur (flûte traversière)

Revivez la magie du cinéma muet avec

Charlot patine Charlot, serveur maladroit, devient virtuose du patin à roulettes !

Charlot policeman Charlot s’improvise policier dans un quartier mouvementé…

L’Emigrant À bord d’un paquebot pour l’Amérique, Charlot croise une jeune émigrante.

Un rendez-vous familial, poétique et drôle, à ne pas manquer dans notre petite salle au cœur du Gers !

.

MARCIAC Ciné JIM32 Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 88 cinemarciac@gmail.com

English :

As part of the Musinema Festival, enjoy a unique evening with a Charlot Festival ciné-concert!

The program features three cult Charlie Chaplin shorts, restored and adapted for the whole family, accompanied live by

? Jean-Paul Raffy (guitar & effects)

? Isabelle Bagur (flute)

Relive the magic of silent cinema with

? Charlot skates ? Charlot, a clumsy waiter, becomes a roller-skating virtuoso!

? Charlot policeman ? Charlot improvises as a policeman in a hectic neighborhood?

? The Emigrant ? Aboard an ocean liner bound for America, Charlot meets a young emigrant.

A poetic and funny family event, not to be missed in our little theater in the heart of the Gers!

German :

Erleben Sie im Rahmen des Musinema-Festivals einen einzigartigen Abend mit einem Charlot-Festival-Kinokonzert!

Auf dem Programm stehen drei Kult-Kurzfilme von Charlie Chaplin, die restauriert und für die ganze Familie geeignet sind, live begleitet von

? Jean-Paul Raffy (Gitarre & Effekte)

? Isabelle Bagur (Querflöte)

Erleben Sie die Magie des Stummfilms mit

? Charlot läuft Rollschuh ? Charlot, ein ungeschickter Kellner, wird zum Virtuosen auf Rollschuhen!

? Charlot als Polizist? Charlot wird Polizist in einem turbulenten Viertel?

? Der Auswanderer ? Charlot trifft an Bord eines Dampfers nach Amerika eine junge Emigrantin.

Ein poetisches und lustiges Familientreffen, das Sie in unserem kleinen Saal im Herzen des Gers nicht verpassen sollten!

Italiano :

Nell’ambito del Festival Musinema, godetevi una serata unica con un ciné-concert del Festival di Charlot!

Il programma prevede tre cortometraggi cult di Charlie Chaplin, restaurati e adattati per tutta la famiglia, accompagnati dal vivo da

? Jean-Paul Raffy (chitarra ed effetti)

? Isabelle Bagur (flauto)

Rivivete la magia del cinema muto con

? Charlot pattina? Charlot, un cameriere maldestro, diventa un virtuoso del pattinaggio a rotelle!

? Il poliziotto? Charlot diventa un poliziotto in un quartiere frenetico?

? L’emigrante A bordo di un transatlantico diretto in America, Charlot incontra un giovane emigrante.

Un evento familiare poetico e divertente, da non perdere nel nostro piccolo teatro nel cuore del Gers!

Espanol :

En el marco del Festival de Musinema, ¡disfrute de una velada única con un cine-concierto del Festival de Charlot!

El programa incluye tres cortometrajes de culto de Charlie Chaplin, restaurados y adaptados para toda la familia, acompañados en directo por

? Jean-Paul Raffy (guitarra y efectos)

? Isabelle Bagur (flauta)

Reviva la magia del cine mudo con

? Charlot patina ? Charlot, un torpe camarero, se convierte en un virtuoso del patinaje sobre ruedas

? El policía ? El Vagabundo se convierte en policía en un barrio agitado?

? El emigrante ? A bordo de un transatlántico con destino a América, el Vagabundo conoce a un joven emigrante.

Un espectáculo familiar, poético y divertido, que no puede perderse en nuestro pequeño teatro en el corazón de Gers

