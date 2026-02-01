Ciné concert La Peñac Marciac
Ciné concert La Peñac Marciac vendredi 27 février 2026.
Ciné concert
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 21:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Assistez à un ciné-concert avec la diffusion du film West et l’artiste Jeff Manuel.
Compositeur, guitariste , ingénieur du son , passionné par
l’arrangement et la matière sonore Jeff Manuel produit, compose la
musique de nombreux spectacles de contes, de rue, de théâtre Ses
projets sont à la croisée du rock progressif, de l’art de la performance
et du design sonore.
Restauration sur place à partir de 19h avec Les Plats dans les Collines. .
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 52 86 15 63 lacantinedelapenac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attend a cine-concert featuring the film West and artist Jeff Manuel.
Composer, guitarist, sound engineer, passionate about
arranging and sound material, Jeff Manuel produces and composes
and composes music for numerous storytelling, street and theater shows
progressive rock, performance art and sound design
and sound design.
L’événement Ciné concert Marciac a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65