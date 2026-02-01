Ciné concert La Peñac Marciac

Ciné concert

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Gratuit

Début : 2026-02-27 21:00:00

2026-02-27

Assistez à un ciné-concert avec la diffusion du film West et l’artiste Jeff Manuel.

Compositeur, guitariste , ingénieur du son , passionné par

l’arrangement et la matière sonore Jeff Manuel produit, compose la

musique de nombreux spectacles de contes, de rue, de théâtre Ses

projets sont à la croisée du rock progressif, de l’art de la performance

et du design sonore.

Restauration sur place à partir de 19h avec Les Plats dans les Collines. .

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 52 86 15 63 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

Attend a cine-concert featuring the film West and artist Jeff Manuel.

Composer, guitarist, sound engineer, passionate about

arranging and sound material, Jeff Manuel produces and composes

and composes music for numerous storytelling, street and theater shows

progressive rock, performance art and sound design

and sound design.

