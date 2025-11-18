Ciné-concert Marion Rampal Petite Maison Coutances

Ciné-concert Marion Rampal Petite Maison

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

L’an dernier, à l’occasion des concerts intimistes chez l’habitant, notre résidente Marion Rampal présentait sa création Petite Maison qui rassemble un collectif franco-québécois autour d’elle et du saxophoniste Aurélien Tomasi. Depuis 2022, ils mènent une recherche buissonnière, tout à la fois documentaire et créative, sur les musiques de l’Amérique francophone. Ils poursuivent l’aventure musicale en s’associant cette fois au réalisateur Martin Sarrazac pour créer un objet singulier à la frontière de la poésie, de la chanson, du jazz et du documentaire, partageant avec le public les rencontres et paysages de Petite Maison, pour une plongée sensible au coeur des métissages de la culture francophone et de la libre métamorphose des mémoires.

Où se trouve la Petite Maison où s’inventent nos chansons ? De nos ancêtres, quelles chansons nous parviennent ? Comment les réinventons-nous ?

Un road-trip rêveur qui nous plonge dans la magie de la transmission et de l’invention, et qui s’inscrit parfaitement dans la programmation du festival CapSur consacré au voyage. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

