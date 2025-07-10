Ciné-Concert Marlene Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Ciné-Concert Marlene

Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 avenue Ney Metz Moselle

Tarif :

Date :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 21:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Chassé-croisé amoureux lancé à pleine vapeur vers un drame inéluctable, L’Énigme est habité par la présence de Marlene Dietrich, femme fatale jetant son dévolu sur un pauvre hère incarné par Uno Henning.

Interprétée par l’ensemble contemporain United Instruments of Lucilin, la partition du compositeur et vibraphoniste Pascal Schumacher souligne avec minutie les moments de tension dramatique du film. Les nombreux passages solistes, entre approche jazzy et minimalisme, insufflent à cette oeuvrechoc des sonorités inattendues, loin de la tradition du cinéma muet des années 20.

En partenariat avec Kultur | lx Arts Council Luxembourg.Tout public

.

Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

English :

L’Énigme (The Riddle) is a fast-moving love affair headed for inevitable tragedy, with the presence of Marlene Dietrich as the femme fatale who sets her sights on a poor man played by Uno Henning.

Performed by the contemporary ensemble United Instruments of Lucilin, the score by composer and vibraphonist Pascal Schumacher meticulously underlines the film’s moments of dramatic tension. The many solo passages, somewhere between a jazzy approach and minimalism, breathe unexpected sonorities into this shock work, far removed from the tradition of silent cinema of the 20s.

In partnership with Kultur | lx Arts Council Luxembourg.

German :

Marlene Dietrich ist eine Femme fatale, die ein Auge auf einen armen Mann wirft, der von Uno Henning verkörpert wird.

Die Partitur des Komponisten und Vibraphonisten Pascal Schumacher, die von dem zeitgenössischen Ensemble United Instruments of Lucilin interpretiert wird, hebt die dramatischen Spannungsmomente des Films minutiös hervor. Die zahlreichen Solopassagen, die zwischen jazzigem Ansatz und Minimalismus angesiedelt sind, verleihen diesem Schockwerk unerwartete Klänge, die weit entfernt von der Stummfilmtradition der 20er Jahre sind.

In Partnerschaft mit Kultur | lx Arts Council Luxembourg.

Italiano :

L’Énigme (L’indovinello) è una storia d’amore in rapida evoluzione, destinata all’inevitabile tragedia, con Marlene Dietrich nei panni della femme fatale che mette gli occhi su un uomo povero interpretato da Uno Henning.

Eseguita dall’ensemble contemporaneo United Instruments of Lucilin, la colonna sonora del compositore e vibrafonista Pascal Schumacher sottolinea meticolosamente i momenti di tensione drammatica del film. I numerosi passaggi solistici, a metà tra l’approccio jazzistico e il minimalismo, infondono sonorità inaspettate a quest’opera shock, lontana dalla tradizione del cinema muto degli anni Venti.

In collaborazione con Kultur | lx Arts Council Luxembourg.

Espanol :

L’Énigme (El enigma) es una trepidante historia de amor abocada a una tragedia inevitable, con Marlene Dietrich como femme fatale que pone sus ojos en un pobre hombre interpretado por Uno Henning.

Interpretada por el conjunto contemporáneo United Instruments of Lucilin, la partitura del compositor y vibrafonista Pascal Schumacher subraya meticulosamente los momentos de tensión dramática de la película. Los numerosos pasajes solistas, a medio camino entre el jazz y el minimalismo, insuflan sonoridades inesperadas a esta obra de choque, alejada de la tradición del cine mudo de los años veinte.

En colaboración con Kultur | lx Arts Council Luxembourg.

