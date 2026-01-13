Ciné-Concert Mathieu REGNAULT Champigneulles

Ciné-Concert Mathieu REGNAULT

26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Ce ciné concert est la rencontre d’un film, d’un musicien (Mathieu Regnault, professeur de piano à l’école municipale de musique de Champigneulles) et d’une musique qui suscite diverses émotions.

Mathieu Regnault revient avec un nouveau documentaire et un nouveau film muet et propose une soirée en 2 parties: dans un premier temps, il accompagnera un court-métrage muet sur la région Lorraine en collaboration avec Imag’Est et dans un deuxième temps, il accompagnera le film Les gosses de Tokyo de 1923, réalisé par Y.Ozu (1h40). C’est une comédie à l’humour amer qui met en scène les relations conflictuelles entre un père et ses deux fils.

A partir de 10 ans.

Réservations à partir du 13 janvier 2026.

Tarifs: gratuit pour les champigneullais, 9 € pour les extérieurs et 4,50 € pour les étudiants de de 25 ansTout public

9 .

26 Rue Philippe Martin Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 23 33 d.jacob@mairie-champigneulles.fr

English :

This ciné concert is the meeting of a film, a musician (Mathieu Regnault, piano teacher at the Champigneulles municipal music school) and music that evokes a variety of emotions.

Mathieu Regnault returns with a new documentary and a new silent film, and proposes an evening in 2 parts: first, he will accompany a short silent film on the Lorraine region in collaboration with Imag’Est, and second, he will accompany the 1923 film Les gosses de Tokyo, directed by Y.Ozu (1h40). This bitterly humorous comedy depicts the conflicting relationships between a father and his two sons.

Ages 10 and up.

Reservations from January 13, 2026.

Prices: free for Champigneullais, 9? for non-residents and 4.50? for students under 25

