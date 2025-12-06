Ciné-concert Méandre(s) Boisné-La Tude
Ciné-concert Méandre(s) Boisné-La Tude samedi 6 décembre 2025.
Ciné-concert Méandre(s)
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Musique et projection de film sur les rives de la Dordogne.
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46 contact@studio-juillaguet.com
English : Ciné-concert Méandre(s)
Music and a film screening on the banks of the Dordogne.
German : Ciné-concert Méandre(s)
Musik und Filmvorführung am Ufer der Dordogne.
Italiano : Ciné-concert Méandre(s)
Proiezioni di musica e film sulle rive della Dordogna.
Espanol : Ciné-concert Méandre(s)
Música y proyecciones cinematográficas a orillas del Dordoña.
L’événement Ciné-concert Méandre(s) Boisné-La Tude a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente