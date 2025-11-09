Ciné-concert Michel, raconte Sardou Le Select Cinéma Granville Granville
Ciné-concert Michel, raconte Sardou
Le Select Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Jeudi 6 novembre à 20h00
Dimanche 9 novembre à 16h00
Sardou, l’icône de la chanson française aux 100 millions de disques vendus, donne rendez-vous à ses fans pour un film exceptionnel où, face caméra, il raconte en toute intimité comment son histoire personnelle a façonné sa carrière d’artiste et ses chansons. Michel raconte Sardou est le film référence qui célèbre 60 ans de carrière jour pour jour après la sortie de son premier 45 tours.
Tarif unique 12€ .
Le Select Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
