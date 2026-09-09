Ciné concert – Mylène Farmer – Égrégore » Cinévals Saint-Jean-d’Angély
mardi 27 octobre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Ciné concert – Mylène Farmer – Égrégore »
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Soyez les premiers à vous immerger dans le nouvel album événement de Mylène Farmer, mis en images.
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
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English :
Be the first to immerse yourselves in Mylène Farmer’s new landmark album, brought to life on screen.
L’événement Ciné concert – Mylène Farmer – Égrégore » Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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