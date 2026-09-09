Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Ciné concert – Mylène Farmer – Égrégore »

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 20:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Soyez les premiers à vous immerger dans le nouvel album événement de Mylène Farmer, mis en images.

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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

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English :

Be the first to immerse yourselves in Mylène Farmer’s new landmark album, brought to life on screen.

L’événement Ciné concert – Mylène Farmer – Égrégore » Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge