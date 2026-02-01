Ciné Concert Nimbus Batolune Honfleur

Ciné Concert Nimbus

Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 21:15:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Ciné-concert pour un public familial et jeune dès 3 ans. Par Nefertiti in the Kitchen

Ciné-concert pour un public familial et jeune dès 3 ans

Par Nefertiti in the Kitchen

Distribution Nicolas Méheust, autodidacte de la musique. Musicien polymorphe et adepte des claviers vintage. Jen Rival, chanteuse, comédienne

Les deux artistes mettent leur art du jeu d’acteur et de musicien à l’œuvre pour donner à cinq films une coloration et une énergie toute personnelle, en lien avec leur univers burlesque et théâtral. Les cinq courts métrages sélectionnés sont en lien avec la nature (l’eau, les nuages) et les animaux (oiseaux, poulpes), thèmes chers aux deux musiciens. Abordés avec fantaisie, humour, poésie, sagesse au fil des cinq histoires racontées, distrayantes et éducatives, ces sujets sont propices à la réflexion et à l’échange. .

Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 35 contact@lebatolune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Concert Nimbus

Ciné-concert for families and young people aged 3 and over. By Nefertiti in the Kitchen

L’événement Ciné Concert Nimbus Honfleur a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Honfleur-Beuzeville