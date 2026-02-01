Ciné Concert Nimbus Batolune Honfleur
Ciné Concert Nimbus Batolune Honfleur samedi 14 février 2026.
Ciné Concert Nimbus
Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 21:15:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Ciné-concert pour un public familial et jeune dès 3 ans. Par Nefertiti in the Kitchen
Ciné-concert pour un public familial et jeune dès 3 ans
Par Nefertiti in the Kitchen
Distribution Nicolas Méheust, autodidacte de la musique. Musicien polymorphe et adepte des claviers vintage. Jen Rival, chanteuse, comédienne
Les deux artistes mettent leur art du jeu d’acteur et de musicien à l’œuvre pour donner à cinq films une coloration et une énergie toute personnelle, en lien avec leur univers burlesque et théâtral. Les cinq courts métrages sélectionnés sont en lien avec la nature (l’eau, les nuages) et les animaux (oiseaux, poulpes), thèmes chers aux deux musiciens. Abordés avec fantaisie, humour, poésie, sagesse au fil des cinq histoires racontées, distrayantes et éducatives, ces sujets sont propices à la réflexion et à l’échange. .
Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 35 contact@lebatolune.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Concert Nimbus
Ciné-concert for families and young people aged 3 and over. By Nefertiti in the Kitchen
L’événement Ciné Concert Nimbus Honfleur a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Honfleur-Beuzeville