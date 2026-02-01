Ciné-concert Nuages Reichshoffen

Ciné-concert Nuages

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

C’est la tête dans les nuages que la Cie SZ nous embarque à la conquête du ciel, pour sublimer 4 courts métrages poétiques à la portée universelle ! Les deux musiciens s’ouvrent ici avec légèreté sur des questions fondamentales comme le respect et la préservation de Dame Nature.

12 rue du Général Koenig Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com

English :

With their heads in the clouds, Cie SZ takes us to conquer the skies, to sublimate 4 poetic short films with universal appeal! The two musicians take a light-hearted approach to fundamental issues such as respecting and preserving Mother Nature.

