CINE CONCERT ONE TO ONE JOHN & YOKO CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Un film qui mérite d’être vu au cinéma !

ONE TO ONE JOHN & YOKO offre une plongée inédite et émouvante dans l’univers de John Lennon et Yoko Ono au cœur de Greenwich Village, au début des années 1970. À travers des documents d’archives rarissimes et des images restaurées de leur unique concert entier, ce film documentaire lève le voile sur l’intimité, l’engagement artistique et politique de ce couple iconique. Porté par une bande originale remixée et produite par Sean Ono Lennon, ONE TO ONE est une expérience électrisante, qui bouscule les idées reçues et fait redécouvrir leur histoire sous un angle résolument nouveau. .

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

