Ciné – concert : Orphée Noir Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS vendredi 12 septembre 2025.

Accompagné de sa guitare, en complicité avec le cavaquiniste Matheus Donato et la percussionniste Lili Nascimento, il revisite les compositions emblématiques de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Luiz Bonfá et Antônio Maria. À ce répertoire s’entrelacent des relectures d’œuvres majeures de la musique afro-brésilienne – de Cartola, Manacéa, Elza Soares, Os Tincoãs, Dona Ivone Lara jusqu’aux créations récentes de Kayodê Encarnação et Serginho Meriti –, tissant un dialogue sensible entre ces musiques et les images du film.

Certains de ces artistes noirs brésiliens apparaissent brièvement à l’écran – tels Cartola (Agenor de Oliveira) et Dona Zica – ou prêtent leur voix et leurs instruments à la bande originale, comme Agostinho dos Santos et Elizeth Cardoso. Pourtant, leurs noms, essentiels, restent absents des crédits officiels.

Par ce geste de mémoire et de réparation musicale, Yure Romão convoque ces artistes incontournables et leur rend hommage, réinscrivant leurs présences au cœur du film Orphée noir.

Le musicien et metteur en scène Yure Romão vous invite à une expérience immersive en plein air, où le film Orphée noir (1959) dialogue avec des performances musicales en direct.

Le vendredi 12 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

Centre Paris Anim' Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

https://linktr.ee/cpa_angelparra +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr