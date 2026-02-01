Ciné-concert par Fred Pallem, Sacre du tympan et le CMA19 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Programme :

Batman (Atelier A, Atelier B, Brassband)

Chapi Chapo (Atelier A, Brassband)

Goldorak (Atelier B)

Super Mario Bros (Atelier A, le sacre du tympan)

Inspecteur Gadget (Atelier B, le sacre du tympan)

Par le Sacre du Tympan :

Trust in me (The Jungle Book)

Wild Woody

Le légende d’Ashitaka (Princesse Mononoké)

Bob l’éponge

La danse macabre

Ciné-concert par Fred Pallem & Sacre du tympan



Avec



« Le Gadget Band 19″



L’atelier d’improvisation du CMA19 dirigé par Mié Ogura, Aidje Tafial, Christophe Delaeter



et le Brassband du CMA19 dirigé par Izumi Yamada

Le samedi 14 février 2026

de 13h30 à 15h00

gratuit

Pour réserver vos places, cliquez sur le lien : https://www.billetweb.fr/concert-sacre-du-tympan

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T14:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T13:30:00+02:00_2026-02-14T15:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Münch et trouvez le meilleur itinéraire

