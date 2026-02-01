Ciné-concert par Fred Pallem, Sacre du tympan et le CMA19 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Ciné-concert par Fred Pallem, Sacre du tympan et le CMA19 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS samedi 14 février 2026.

Programme :

Batman (Atelier A, Atelier B, Brassband)

Chapi Chapo (Atelier A, Brassband)

Goldorak (Atelier B)

Super Mario Bros (Atelier A, le sacre du tympan)

Inspecteur Gadget (Atelier B, le sacre du tympan)

Par le Sacre du Tympan :

Trust in me (The Jungle Book)

Wild Woody

Le légende d’Ashitaka (Princesse Mononoké)

Bob l’éponge

La danse macabre

Avec

« Le Gadget Band 19″

L’atelier d’improvisation du CMA19 dirigé par Mié Ogura, Aidje Tafial, Christophe Delaeter

et le Brassband du CMA19 dirigé par Izumi Yamada
Le samedi 14 février 2026
de 13h30 à 15h00
gratuit

Pour réserver vos places, cliquez sur le lien  : https://www.billetweb.fr/concert-sacre-du-tympan

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS


