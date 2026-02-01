Ciné-concert par Fred Pallem, Sacre du tympan et le CMA19 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Ciné-concert par Fred Pallem, Sacre du tympan et le CMA19 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS samedi 14 février 2026.
Programme :
Batman (Atelier A, Atelier B, Brassband)
Chapi Chapo (Atelier A, Brassband)
Goldorak (Atelier B)
Super Mario Bros (Atelier A, le sacre du tympan)
Inspecteur Gadget (Atelier B, le sacre du tympan)
Par le Sacre du Tympan :
Trust in me (The Jungle Book)
Wild Woody
Le légende d’Ashitaka (Princesse Mononoké)
Bob l’éponge
La danse macabre
Ciné-concert par Fred Pallem & Sacre du tympan
Avec
« Le Gadget Band 19″
L’atelier d’improvisation du CMA19 dirigé par Mié Ogura, Aidje Tafial, Christophe Delaeter
et le Brassband du CMA19 dirigé par Izumi Yamada
Le samedi 14 février 2026
de 13h30 à 15h00
gratuit
Pour réserver vos places, cliquez sur le lien : https://www.billetweb.fr/concert-sacre-du-tympan
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T14:30:00+01:00
fin : 2026-02-14T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T13:30:00+02:00_2026-02-14T15:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Münch et trouvez le meilleur itinéraire