Ciné-Concert « Pastoral Kino » de Bocage

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Un voyage musical et visuel au rythme des saisons et des souvenirs.

« Pastoral Kino rassemble musiques actuelles et films d’archives autour d’une réflexion sur le rythme et les valeurs d’une autre époque, ainsi que leur impact sur nos vies modernes.

Comme fil rouge à la narration, le film suit le rythme des saisons et nous conte une histoire collective appelant en chacun de nous une part de notre intime. Les thèmes évoqués par ces films amateurs autour du quotidien de la vie d’autrefois, avec ses fêtes, ses activités agricoles, son vivre ensemble, font écho à notre réflexion anthropologique actuelle autour de l’individualisme et du réchauffement climatique.

À l’aise dans tous les styles, le duo nous balade entre la pop indé, l’électro ou le folklore détourné, le temps d’un voyage ensemble sur les traces de nos souvenirs endormis. »

> Tarifs Normal, dès 14 ans 10€, réduit 3-13 ans et abonné 7€, enfant -3 ans offert, sortie de résidence offert. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

A musical and visual journey to the rhythm of the seasons and memories.

« Pastoral Kino brings together contemporary music and archive films to reflect on the rhythm and values of another era, and their impact on our modern lives.

As a narrative thread, the film follows the rhythm of the seasons, telling us a collective story that calls up a part of our innermost selves. The themes evoked by these amateur films about the everyday life of yesteryear, with its festivals, farming activities and living together, echo our current anthropological reflections on individualism and global warming.

At ease in all styles, the duo takes us on a journey through indie pop, electro and folklore, as we follow in the footsteps of our sleeping memories

German :

Eine musikalische und visuelle Reise im Rhythmus der Jahreszeiten und der Erinnerungen.

« Pastoral Kino bringt aktuelle Musik und Archivfilme zusammen, um über den Rhythmus und die Werte einer anderen Zeit und ihre Auswirkungen auf unser modernes Leben nachzudenken.

Als roter Faden der Erzählung folgt der Film dem Rhythmus der Jahreszeiten und erzählt uns eine kollektive Geschichte, die in jedem von uns einen Teil unseres Innersten aufruft. Die Themen, die in diesen Amateurfilmen rund um den Alltag des früheren Lebens mit seinen Festen, landwirtschaftlichen Aktivitäten und dem Zusammenleben angesprochen werden, spiegeln unsere heutigen anthropologischen Überlegungen zum Individualismus und zur globalen Erwärmung wider.

Das Duo, das sich in allen Stilen zu Hause fühlt, führt uns zwischen Indie-Pop, Elektro und verfremdeter Folklore auf eine gemeinsame Reise auf den Spuren unserer verschlafenen Erinnerungen. »

Italiano :

Un viaggio musicale e visivo al ritmo delle stagioni e dei ricordi.

« Pastoral Kino » riunisce musica contemporanea e filmati d’archivio per riflettere sul ritmo e sui valori di un’altra epoca e sul loro impatto sulla nostra vita moderna.

Il film segue il ritmo delle stagioni, raccontando una storia collettiva che richiama una parte del nostro io più profondo. I temi evocati da questi filmati amatoriali sulla vita quotidiana di un tempo, con le sue feste, le attività agricole e la convivenza, riecheggiano le nostre attuali riflessioni antropologiche sull’individualismo e sul riscaldamento globale.

A proprio agio in tutti gli stili, il duo ci accompagna in un viaggio attraverso l’indie pop, l’electro e il folklore, seguendo le orme dei nostri ricordi assopiti

Espanol :

Un viaje musical y visual al ritmo de las estaciones y los recuerdos.

« Pastoral Kino » reúne música contemporánea y películas de archivo para reflexionar sobre el ritmo y los valores de otra época, y su impacto en nuestras vidas modernas.

La película sigue el ritmo de las estaciones, contando una historia colectiva que llama a cada uno de nosotros una parte de nuestro yo más íntimo. Los temas evocados por estas películas de aficionados sobre la vida cotidiana de antaño, con sus fiestas, actividades agrícolas y convivencia, se hacen eco de nuestras actuales reflexiones antropológicas sobre el individualismo y el calentamiento global.

En todos los estilos, el dúo nos lleva de viaje por el indie pop, el electro y el folclore, siguiendo las huellas de nuestros recuerdos dormidos

