Ciné-Concert Planète Félix Saint-Maixent-l’École mercredi 11 mars 2026.
Petits et grands, (re)découvrez l’unvers malicieux et poétique de Félix le chat, mis en musique avec inventivité par Suzy LeVoid et Leah Gracie. Et pour les gourmands, une collation sera offerte dès 18h30.
Tout public
Accès libre .
Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
