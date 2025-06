Ciné-concert – Rue des Plantations Plélan-le-Petit 25 juin 2025 19:30

Côtes-d’Armor

Ciné-concert Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 19:30:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Ciné-concert ou concert-ciné ? Embarquez pour un voyage inédit où l’image et la musique s’unissent en direct.

Sur scène, les musiciens du Pôle d’Enseignement Artistique de Dinan Agglomération accompagnent la projection de courts-métrages sur le thème du voyage avec une bande-son vivante et sur-mesure.

Compositions, arrangements et improvisations donnent toute leur dimension à ces films, dans une performance à la fois visuelle et sonore, entièrement créée pour l’occasion. .

Rue des Plantations L’Embarcadère

Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

