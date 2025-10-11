Ciné-concert pour la clôture de saison à la Scénette La Scénette Léobard
La Scénette 773 route des Cistelles Léobard Lot
Ce sera la dernière soirée officielle de la saison . On prépare pour l’occasion un Ciné-Concert.
Coté musiciens . François Bréant et Gérard Boulanger sont fin prêts pour les répétitions . il nous reste de notre coté le choix du film à vous proposer . Nous avons des pistes que nous vous dévoilerons dès que possible. .
La Scénette 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33
English :
This will be the last official evening of the season
German :
Dies wird der letzte offizielle Abend der Saison sein
Italiano :
Questa sarà l’ultima serata ufficiale della stagione
Espanol :
Esta será la última velada oficial de la temporada
