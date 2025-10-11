Ciné-concert pour la clôture de saison à la Scénette La Scénette Léobard

Ciné-concert pour la clôture de saison à la Scénette La Scénette Léobard samedi 11 octobre 2025.

Ciné-concert pour la clôture de saison à la Scénette

La Scénette 773 route des Cistelles Léobard Lot

Ce sera la dernière soirée officielle de la saison . On prépare pour l’occasion un Ciné-Concert.

Coté musiciens . François Bréant et Gérard Boulanger sont fin prêts pour les répétitions . il nous reste de notre coté le choix du film à vous proposer . Nous avons des pistes que nous vous dévoilerons dès que possible. .

English :

This will be the last official evening of the season

German :

Dies wird der letzte offizielle Abend der Saison sein

Italiano :

Questa sarà l’ultima serata ufficiale della stagione

Espanol :

Esta será la última velada oficial de la temporada

