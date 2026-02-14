Ciné-Concert première toile | La princesse et le rossignol, Le Fresnoy,, Tourcoing

Ciné-Concert première toile | La princesse et le rossignol Mercredi 18 février, 15h30 Le Fresnoy, Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit* > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné** > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:45:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:45:00+01:00

LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL

De Paul Jadoul, Rémi Durin, Arnaud Demuynck

2025 | France, Belgique | 45 min | VF

À PARTIR DE 3 ANS

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, une fillette curieuse qui rêve de liberté…

Les séances « La première toile » accompagnent les plus jeunes spectateurs et spectatrices lors de leur première expérience du cinéma. Ce sont des films adaptés à la compréhension et au temps de concentration des enfants, avec un accueil et un accompagnement spécifiques. Une animation est proposée en lien avec chaque projection.

Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Les séances « La première toile » accompagnent les plus jeunes spectateurs et spectatrices lors de leur première expérience du cinéma. cinéma jeune public

DR