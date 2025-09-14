Ciné-concert projection du film « Cadet d’eau douce » avec mise en musique par P. BISMUTH et C. DELUME Trévières

Cinéma de Trévières Trévières Calvados

Début : 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

L’ADTLB et l’Association ANIMA vous convient à la projection d’un des films les plus célèbres du grand comique américain, Buster KEATON CADET D’EAU DOUCE (Steamboat Bill, Jr.) tourné en 1928.

Le film sera mis en musique en direct, comme cela se faisait à l’époque, par Patrick BISMUTH, violon, et Caroline DELUME, guitare.

L’histoire Le jeune William Canfield (Buster Keaton), de retour de la ville où il a fait ses études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente, au grand désespoir de son père…

Buster Keaton, au sommet de son art, nous offre dans ce film, un spectacle simplement hilarant, plein de tendresse et de bonne humeur. Il fourmille de trouvailles, de gags, d’esprit et de prouesses (tant techniques et artistiques que physiques !), l’ensemble est enjoué, rythmé, sans temps mort vive le loufoque, vive l’humour, vive le rire tout simplement !

Patrick Bismuth, violoniste, chef d’orchestre et compositeur, est un musicien éclectique. Il joue volontiers des répertoires allant du XVIe au 21e siècle et improvise volontiers seul ou en groupe.

Caroline Delume est guitariste et théorbiste, et joue en soliste, musique de chambre et orchestre. Elle joue ainsi notamment au sein de l’orchestre baroque Le Concert Spirituel, sous la direction de Hervé Niquet, et avec Patrick Bismuth et son ensemble La Tempesta.

Elle est professeur de lecture à vue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis 2005 et professeur de guitare et d’improvisation au Conservatoire à rayonnement régional de Versailles depuis 2014.

Ciné-concert réalisé en partenariat avec la commune de Trévières, avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom. .

Cinéma de Trévières Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Ciné-concert projection du film « Cadet d’eau douce » avec mise en musique par P. BISMUTH et C. DELUME

The ADTLB and the Association ANIMA invite you to a screening of one of the most famous films by the great American comic, Buster KEATON: CADET D?EAU DOUCE (Steamboat Bill, Jr.) shot in 1928.

German : Ciné-concert projection du film « Cadet d’eau douce » avec mise en musique par P. BISMUTH et C. DELUME

Die ADTLB und die Association ANIMA laden Sie zur Vorführung eines der berühmtesten Filme des großen amerikanischen Komikers Buster KEATON ein: CADET D’EAU DOUCE (Steamboat Bill, Jr.) aus dem Jahr 1928.

Italiano :

L’ADTLB e l’Associazione ANIMA vi invitano alla proiezione di uno dei film più famosi del grande comico americano Buster KEATON: CADET D’EAU DOUCE (Steamboat Bill, Jr.) realizzato nel 1928.

Espanol :

La ADTLB y la Asociación ANIMA le invitan a la proyección de una de las películas más famosas del gran cómico americano Buster KEATON: CADET D’EAU DOUCE (Steamboat Bill, Jr.) realizada en 1928.

