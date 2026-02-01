Ciné-Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma Conservatoire André Messager Montluçon

Ciné-Concert Quand les cuivres en font tout un cinéma

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Un voyage au gré des plus belles et emblématiques musiques de films jouées par un ensemble d’une quarantaine de musiciens.

English :

A journey through the most beautiful and emblematic film scores played by an ensemble of some 40 musicians.

