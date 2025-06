Ciné concert Quatuor Bowstroopers Théâtre de la Mer La Ciotat 16 juillet 2025 21:30

Bouches-du-Rhône

Ciné concert Quatuor Bowstroopers Mercredi 16 juillet 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-16 21:30:00

2025-07-16

Le quatuor Bowstroopers est composé de trois violonistes et d’un altiste issu de l’orchestre symphonique d’Aix-Marseille.

Ils interpréteront des musiques de films (Star Wars, Harry Potter, Seigneur des anneaux, Pirates des Caraïbes, Gladiator, Inception) et bien d’autres.



William Tchagaspanian Violon 1,

Fleur Lestani Violon 2,

Lise Decottignies Violon 3

Simon Landry Alto .

Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 27 09 09 bowstroopers@gmail.com

English :

The Bowstroopers Quartet is made up of three violinists and a violist from the Aix-Marseille Symphony Orchestra.

German :

Das Bowstroopers-Quartett besteht aus drei Violinisten und einem Bratschisten, die aus dem Symphonieorchester von Aix-Marseille stammen.

Italiano :

Il Quartetto Bowstroopers è composto da tre violinisti e un violista dell’Orchestra Sinfonica di Aix-Marseille.

Espanol :

El Cuarteto Bowstroopers está formado por tres violinistas y un violista de la Orquesta Sinfónica de Aix-Marsella.

