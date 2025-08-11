CINÉ-CONCERT RÊVE ÉVEILLÉ Teyran

CINÉ-CONCERT RÊVE ÉVEILLÉ Teyran vendredi 13 février 2026.

CINÉ-CONCERT RÊVE ÉVEILLÉ

Rue du stade Teyran Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Par Camille Rosselle (violoncelle) et Julien Andela (animations), Cie Rêve Animé.

Un voyage poétique entre souvenirs et rêves, où musique et images s’entrelacent. Sur scène, le violoncelle raconte, la vidéo en stop motion répond. Dans cet univers surréaliste, tendre et coloré, réalité et imaginaire se confondent.

Rue du stade Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 13 resaculture@ville-teyran.fr

English :

By Camille Rosselle (cello) and Julien Andela (animation), Cie Rêve Animé.

A poetic journey between memories and dreams, where music and images intertwine. On stage, the cello narrates, the stop-motion video responds. In this surreal, tender and colorful universe, reality and imagination merge.

German :

Von Camille Rosselle (Cello) und Julien Andela (Animationen), Cie Rêve Animé.

Eine poetische Reise zwischen Erinnerungen und Träumen, in der Musik und Bilder miteinander verwoben sind. Auf der Bühne erzählt das Cello, das Stop-Motion-Video antwortet. In diesem surrealistischen, zarten und farbenfrohen Universum verschmelzen Realität und Fantasie.

Italiano :

Di Camille Rosselle (violoncello) e Julien Andela (animazione), Cie Rêve Animé.

Un viaggio poetico tra ricordi e sogni, dove musica e immagini si intrecciano. Sul palco, il violoncello racconta e il video in stop-motion risponde. In questo universo surreale, tenero e colorato, realtà e immaginazione si fondono.

Espanol :

Por Camille Rosselle (violonchelo) y Julien Andela (animación), Cie Rêve Animé.

Un viaje poético a través de los recuerdos y los sueños, donde música e imágenes se entrelazan. En el escenario, el violonchelo narra y el vídeo stop-motion responde. En este universo surrealista, tierno y colorista, realidad e imaginación se funden.

