Ciné-concert revivez une séance de cinéma des années folles Charleville-Mézières

Ciné-concert revivez une séance de cinéma des années folles

Conservatoire 10, rue Madame de Sévigné Charleville-Mézières Ardennes

Débuté en avril dernier, le cycle célébrant le centenaire de l’Art déco se clôturera ce vendredi 14 novembre à 18 h lors d’un ciné-concert exceptionnel à l’auditorium du conservatoire.Les Années folles, période de diffusion de l’Art déco, ont aussi été un temps d’incroyable développement du cinéma. Les salles obscures attirent les foules venues voir actualités et courts métrages fantaisistes tandis que les premiers films parlants sont produits à la fin des années 1920. Encore majoritairement muettes, les projections sont accompagnées de musiciens et d’un bonimenteur.À cette occasion la Ville de Charleville- Mézières et La Pellicule ensorcelée vous invitent à une immersion dans les Années folles lors d’une projection de court-métrages d’époque ponctués d’actualités de l’entredeux- guerres. Comme dans les Années folles les projections seront accompagnées de musiques originales jouées au piano par Olivier Vaillant tandis que Jérôme Descamps entrera dans la peau d’un bonimenteur pour accompagner le spectateur.Réservation obligatoire auprès du musée de l’Ardenne

Conservatoire 10, rue Madame de Sévigné Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60

English :

Begun last April, the cycle celebrating the centenary of Art Deco comes to a close this Friday, November 14 at 6 p.m., with an exceptional cine-concert at the Conservatoire auditorium.The Roaring Twenties, a period of diffusion for Art Deco, was also a time of incredible development for cinema. Crowds flocked to see newsreels and short fantasy films, while the first talking pictures were produced in the late 1920s. On this occasion, the City of Charleville-Mézières and La Pellicule ensorcelée invite you to immerse yourself in the Roaring Twenties with a screening of period short films, punctuated by newsreels from the interwar period. As in the Roaring Twenties, the screenings will be accompanied by original music played on the piano by Olivier Vaillant, while Jérôme Descamps will take on the role of a bonimenteur to accompany the audience

German :

Die im April begonnenen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Art déco werden am Freitag, den 14. November um 18 Uhr mit einem außergewöhnlichen Filmkonzert im Auditorium des Konservatoriums abgeschlossen. Die Années folles, die Zeit der Verbreitung des Art déco, waren auch eine Zeit der unglaublichen Entwicklung des Kinos. Die dunklen Säle zogen Massen von Menschen an, die sich Aktualitäten und fantasievolle Kurzfilme ansahen, während Ende der 1920er Jahre die ersten Tonfilme produziert wurden. Aus diesem Anlass laden die Stadt Charleville-Mézières und La Pellicule ensorcelée Sie ein, in die Années folles einzutauchen, indem sie Ihnen Kurzfilme aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vorführen. Wie in den Années folles werden die Vorführungen von Originalmusik begleitet, die von Olivier Vaillant auf dem Klavier gespielt wird, während Jérôme Descamps in die Rolle eines Lebemanns schlüpft, um den Zuschauer zu begleiten.Obligatorische Reservierung beim Ardennenmuseum

Italiano :

Iniziata lo scorso aprile, la serie che celebra il centenario dell’Art Déco si concluderà venerdì 14 novembre alle 18.00 con uno speciale film-concerto nell’auditorium del Conservatorio.I ruggenti anni Venti, il periodo di massima popolarità dell’Art Déco, furono anche un’epoca di incredibile sviluppo per il cinema. Le folle si riversano nei cinema per vedere cinegiornali e cortometraggi di fantasia, mentre alla fine degli anni Venti vengono prodotti i primi film parlanti. In questa occasione, la Città di Charleville-Mézières e La Pellicule ensorcelée vi invitano a immergervi nei ruggenti anni Venti con una proiezione di cortometraggi d’epoca intervallati da cinegiornali del periodo tra le due guerre. Come nei ruggenti anni Venti, le proiezioni saranno accompagnate dalla musica originale suonata al pianoforte da Olivier Vaillant, mentre Jérôme Descamps assumerà il ruolo di giullare per accompagnare il pubblico

Espanol :

Iniciado el pasado mes de abril, el ciclo que celebra el centenario del Art Déco se clausurará este viernes 14 de noviembre, a las 18.00 horas, con una película-concierto especial en el auditorio del Conservatorio.Los locos años veinte, el periodo de mayor popularidad del Art Déco, fueron también una época de increíble desarrollo para el cine. Las multitudes acudían a los cines para ver noticiarios y cortometrajes de fantasía, mientras que las primeras películas sonoras se produjeron a finales de los años veinte. En esta ocasión, la ciudad de Charleville-Mézières y La Pellicule ensorcelée le invitan a sumergirse en los locos años veinte con la proyección de cortometrajes de época intercalados con noticiarios de entreguerras. Como en los locos años veinte, las proyecciones irán acompañadas de música original interpretada al piano por Olivier Vaillant, mientras que Jérôme Descamps asumirá el papel de bufón para acompañar al público

