Ciné-concert Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux
Ciné-concert Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux vendredi 21 novembre 2025.
Ciné-concert
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Promenade en Charente-Maritime avec le musicien Pascal Ducourtioux.
Pour adultes. Gratuit sur réservation. Durée 1h.
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Promenade en Charente-Maritime with musician Pascal Ducourtioux.
For adults. Free with reservation. Duration: 1 hr.
German :
Spaziergang durch die Charente-Maritime mit dem Musiker Pascal Ducourtioux.
Für Erwachsene. Kostenlos nach vorheriger Reservierung. Dauer: 1 Stunde.
Italiano :
Promenade en Charente-Maritime con il musicista Pascal Ducourtioux.
Per gli adulti. Gratuito su prenotazione. Durata: 1 ora.
Espanol :
Promenade en Charente-Maritime con el músico Pascal Ducourtioux.
Para adultos. Gratuito con reserva. Duración: 1 hora.
