Ciné-concert au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

LA MAISON DE LA RUE TROUBNAÏA I De Boris Barnet

Paracha, jeune paysanne, arrive à Moscou, dans un immeuble de la rue Troubnaïa. Dans l’escalier se croisent ouvriers, employés et hommes de la NEP. Elle est embauchée par le coiffeur Golikov qui l’exploite sans relâche. L’adhésion de Parania au syndicat change la donne et sème la panique dans tout l’immeuble… Boris Barnet a fait de cette commande de propagande en faveur des élections au Soviet de la ville de Moscou une véritable comédie burlesque…

Tarif bisou 1 euros seulement

Le Festival du film muet d’Anères s’associe au Centre culturel pour vous proposer des films cultes accompagnés par des musiciens en direct.

English :

THE HOUSE ON TROUBNAYA STREET I By Boris Barnet

Paracha, a young peasant girl, arrives in Moscow, in a building on Troubnaïa Street. The staircase is lined with workers, employees and NEP men. She is hired by the hairdresser Golikov, who exploits her relentlessly. When Parania joins the union, the situation changes and panic spreads throughout the building? Boris Barnet has turned this propaganda commission for the Moscow Soviet elections into a burlesque comedy?

Prix bisou 1 euros only

The Anères Silent Film Festival joins forces with the Cultural Center to bring you cult films accompanied by live musicians.

German :

DAS HAUS IN DER TROUBNAJA-STRASSE I Von Boris Barnet

Parascha, ein junges Bauernmädchen, kommt in Moskau in einem Wohnhaus in der Troubnaja-Straße an. Im Treppenhaus begegnen sich Arbeiter, Angestellte und Männer der NEP. Sie wird von dem Friseur Golikov eingestellt, der sie gnadenlos ausbeutet. Als Parania der Gewerkschaft beitritt, ändert sich die Lage und das ganze Haus gerät in Panik Boris Barnet hat aus diesem Propagandaauftrag für die Wahlen zum Moskauer Stadtsowjet eine wahre Slapstick-Komödie gemacht?

Kussgebühr nur 1 Euro

Das Stummfilmfestival von Anères wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum veranstaltet und bietet Ihnen Kultfilme mit Live-Musik.

Italiano :

LA CASA DI VIA TROUBNAYA I Di Boris Barnet

Paracha, una giovane contadina, arriva a Mosca in un condominio di via Troubnaïa. Le scale sono piene di operai, impiegati e uomini della NEP. Viene assunta dal parrucchiere Golikov, che la sfrutta senza sosta. Quando Parania si iscrive al sindacato, la situazione cambia e il panico si diffonde in tutto l’edificio? Boris Barnet ha trasformato questo pezzo di propaganda commissionato per le elezioni sovietiche di Mosca in una commedia slapstick?

Prix bisou 1 euro solo

Il Festival del Cinema Muto di Anères si unisce al Centro Culturale per proporre film di culto accompagnati da musica dal vivo.

Espanol :

LA CASA DE LA CALLE TROUBNAYA I Por Boris Barnet

Paracha, una joven campesina, llega a Moscú a un bloque de pisos de la calle Troubnaïa. La escalera está llena de obreros, empleados y hombres de la NEP. La contrata el peluquero Golikov, que la explota sin piedad. Cuando Parania se afilia al sindicato, la situación cambia y cunde el pánico en todo el edificio? Boris Barnet ha convertido esta pieza de propaganda encargada para las elecciones soviéticas de Moscú en una comedia de humor gráfico?

Prix bisou 1 euro uniquement

El Festival de Cine Mudo de Anères se une al Centro Cultural para ofrecerle películas de culto acompañadas de música en directo.

