Ciné Concert Saint-Loup-Lamairé

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais-Val du Thouet, et l’association des Amis de l’orgue de Saint-Loup vous proposent un Ciné Concert, le dimanche 5 octobre, à l’église de Saint-Loup-sur-Thouet. Au programme, projection du film muet de Guazzoni « Le saccage de Rome », accompagné par une improvisation à l’orgue d’Adam Bernadac, organiste et compositeur. Tarifs 12 euros (plein tarif), 6 euros (personnes en situation de handicap, réservation obligatoire), gratuit pour les enfants, accompagnés d’un adulte et les étudiants). Réservations conseillées au 06.88.79.31.84 .

