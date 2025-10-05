Ciné Concert Saint-Loup-Lamairé
Ciné Concert Saint-Loup-Lamairé dimanche 5 octobre 2025.
Ciné Concert
0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais-Val du Thouet, et l’association des Amis de l’orgue de Saint-Loup vous proposent un Ciné Concert, le dimanche 5 octobre, à l’église de Saint-Loup-sur-Thouet. Au programme, projection du film muet de Guazzoni « Le saccage de Rome », accompagné par une improvisation à l’orgue d’Adam Bernadac, organiste et compositeur. Tarifs 12 euros (plein tarif), 6 euros (personnes en situation de handicap, réservation obligatoire), gratuit pour les enfants, accompagnés d’un adulte et les étudiants). Réservations conseillées au 06.88.79.31.84 .
0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84
English : Ciné Concert
German : Ciné Concert
Italiano :
Espanol : Ciné Concert
L’événement Ciné Concert Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2025-09-17 par CC Airvaudais Val du Thouet