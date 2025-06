Ciné-concert – Saint-Vallier 28 juin 2025 14:00

Rendez-vous samedi 28 juin à 14h pour le ciné-concert annuel de l’école de musique Rambertoise !

Entrée libre.

Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Join us on Saturday June 28 at 2pm for the Rambert music school’s annual ciné-concert!

Free admission.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 28. Juni um 14 Uhr zum jährlichen Filmkonzert der Musikschule Rambertoise!

Eintritt frei.

Italiano :

Unitevi a noi sabato 28 giugno alle 14.00 per l’annuale film-concerto della scuola di musica Rambert!

Ingresso libero.

Espanol :

Acompáñenos el sábado 28 de junio a las 14.00 horas en el cine-concierto anual de la escuela de música Rambert

Entrada gratuita.

