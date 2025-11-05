Ciné-Concert Sayat Nova L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Ciné-Concert Sayat Nova

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05 21:50:00

2025-11-05

URSS, 1966 le pouvoir soviétique commande à Sergueï Paradjanov un film sur la vie de Sayat Nova, poète arménien du XVIIIe siècle.

Au grand dam des autorités, le cinéaste livrera un film surréaliste composé de somptueux tableaux allégoriques, vibrant hommage à la culture du Caucase. Pour lui faire honneur, Jonathan Seilman a imaginé une véritable cérémonie création lumière proche des arts de la scène, sonorisation en quadriphonie, musique inventée à partir d’un instrumentarium varié (claviers analogiques et modulaires en tête) diffusée en alternance avec le son du film… et Anne Careil en prêtresse de cette étrange parade poétique.Tout public

English :

USSR, 1966: the Soviet authorities commission Sergei Paradjanov to make a film on the life of Sayat Nova, an 18th-century Armenian poet.

Much to the chagrin of the authorities, the filmmaker delivered a surrealist film of sumptuous allegorical tableaux, a vibrant tribute to the culture of the Caucasus. Jonathan Seilman has imagined a veritable ceremony in his honor, with a lighting design reminiscent of the performing arts, a quadraphonic sound system, music invented from a varied instrumentarium (led by analog and modular keyboards) played in alternation with the sound of the film… and Anne Careil as priestess of this strange poetic parade.

German :

UdSSR, 1966: Die Sowjetmacht gibt bei Sergei Paradschanow einen Film über das Leben von Sayat Nova, einem armenischen Dichter aus dem 18.

Zum Leidwesen der Behörden lieferte der Filmemacher einen surrealistischen Film mit prächtigen allegorischen Gemälden, eine Hommage an die Kultur des Kaukasus. Um ihm die Ehre zu erweisen, hat sich Jonathan Seilman eine wahre Zeremonie ausgedacht: Lichtgestaltung, die der Bühnenkunst ähnelt, Tontechnik in Quadrophonie, Musik, die aus einem vielfältigen Instrumentarium (vor allem analoge und modulare Keyboards) erfunden wurde und abwechselnd mit dem Ton des Films abgespielt wird… und Anne Careil als Priesterin dieser seltsamen poetischen Parade.

Italiano :

URSS, 1966: le autorità sovietiche commissionano a Sergei Paradjanov un film sulla vita di Sayat Nova, poeta armeno del XVIII secolo.

Con grande disappunto delle autorità, il regista realizza un film surrealista fatto di sontuosi tableaux allegorici, un vibrante omaggio alla cultura del Caucaso. Per onorarlo, Jonathan Seilman ha ideato una vera e propria cerimonia, con un disegno luci che ricorda le arti sceniche, un impianto audio quadrifonico, musiche inventate da un variegato strumentario (con in testa tastiere analogiche e modulari) suonate in alternanza con il sonoro del film… e Anne Careil come sacerdotessa di questo strano corteo poetico.

Espanol :

URSS, 1966: las autoridades soviéticas encargan a Sergei Paradjanov una película sobre la vida de Sayat Nova, poeta armenio del siglo XVIII.

Para disgusto de las autoridades, el cineasta entregó una película surrealista compuesta de suntuosos cuadros alegóricos, un vibrante homenaje a la cultura del Cáucaso. Para rendirle homenaje, Jonathan Seilman ha ideado una auténtica ceremonia, con un diseño de iluminación que recuerda a las artes escénicas, un sistema de sonido cuadrafónico, música inventada a partir de un variado instrumental (encabezado por teclados analógicos y modulares) tocada en alternancia con el sonido de la película… y Anne Careil como sacerdotisa de este extraño desfile poético.

