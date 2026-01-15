CINÉ-CONCERT SHERLOCK JR. ET AUTRES HISTOIRES Juvignac

CINÉ-CONCERT SHERLOCK JR. ET AUTRES HISTOIRES

Domaine municipal de Courpouyran Juvignac Hérault

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Le jeudi 22 janvier à 20h, la Friche Mimi propose un ciné-concert dans le cadre du premier événement Frich’up organisé à Juvignac. Avec Sherlock Jr. et autres histoires cap sur une séance pas comme les autres, où magie du cinéma et émotion de la musique live ne font plus qu’un.

Pour ce premier Frich’up 2026, La Friche Mimi propose une plongée dans l’univers cinématographique de Buster Keaton (Sherlock Jr. et The Playhouse) reprenant les musiques composées par Bruno Regnier spécifiquement pour les films de l’acteur et réalisateur américain, roi du burlesque.

Une histoire sans paroles et une musique sur le fil du jazz qui transcende l’image et redonne au cinéma sa dimension de spectacle vivant, le tout orchestré par Vincent Boisseau et six autres musiciens de la scène jazz d’Occitanie.

Gratuit, tout public

Réservation conseillée (places limitées) en ligne

Buvette et restauration sur place .

Domaine municipal de Courpouyran Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 42 42 culture@juvignac.fr

On Thursday January 22 at 8pm, the Friche Mimi presents a ciné-concert as part of the first Frich?up event to be held in Juvignac. With Sherlock Jr. and other stories , this is a screening like no other, where the magic of cinema and the emotion of live music become one.

