Ciné-concert Sherlock Junior Cinéma Eldorado Ornans

Ciné-concert Sherlock Junior

Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans Doubs

Début : 2025-12-18 18:15:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

Une mise en musique virtuose du chef d’œuvre de Buster Keaton, une véritable pépite pour petits et grands ! Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux.

Le jeudi 18 décembre à 18h15 (durée 45 minutes)

Cinéma Eldorado

Tarif unique 4 € .

Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 29 40 cinema.ornans@orange.fr

