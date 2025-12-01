Ciné-concert Sherlock Junior Cinéma Eldorado Ornans
Ciné-concert Sherlock Junior Cinéma Eldorado Ornans jeudi 18 décembre 2025.
Ciné-concert Sherlock Junior
Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:15:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Une mise en musique virtuose du chef d’œuvre de Buster Keaton, une véritable pépite pour petits et grands ! Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux.
Le jeudi 18 décembre à 18h15 (durée 45 minutes)
Cinéma Eldorado
Tarif unique 4 € .
Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 29 40 cinema.ornans@orange.fr
English : Ciné-concert Sherlock Junior
L’événement Ciné-concert Sherlock Junior Ornans a été mis à jour le 2025-12-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON