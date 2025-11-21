Ciné-concert So This Is Paris ZAC des Charmes Digoin

Ciné-concert So This Is Paris

ZAC des Charmes Cinéma Le Majestic Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Spectacle unique et atypique, le ciné-concert conjugue l’art de l’image, le spectacle vivant, la qualité d’exécution et la création musicale. Il facilite l’accès aux trésors du cinéma muet et crée l’événement autour d’une performance artistique. Eric Navet, batteur percussionniste, s’est associé au pianiste Stefan Orins depuis 1999, pour mettre en musique des grands classiques du cinéma muet. Le duo développe une musique résolument joyeuse, rythmée, toujours teintée de jazz pour valoriser les oeuvres cinématographiques.

Cette fin d’année, découvrez au Majestic leur interprétation musicale du film le plus drôle de toute la période américaine muette de Lubitsch So this is Paris ! Participez à cette soirée sur le thème des années folles, avec un cocktail en musique

suivi du ciné-concert. .

ZAC des Charmes Cinéma Le Majestic Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 kzampolla@ville-digoin.fr

English : Ciné-concert So This Is Paris

German : Ciné-concert So This Is Paris

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-concert So This Is Paris Digoin a été mis à jour le 2025-09-24 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III