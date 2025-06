Ciné-concert SOUBLECAUSE Soublecause 5 juillet 2025 19:00

Venez découvrir ce ciné-concert solo, dont la musique est écrite et interprétée par Jeff Manuel (guitare électrique, effet).

Le film est l’adaptation d’un western muet de John Ford de 1927 3 Bad Men en pleine ruée vers l’or, plein d’humour, de tendresse et de drame.

Le réalisateur inverse par ce film les valeurs morales et redéfinit la barrière entre le bien et le mal…

A partir de 19h Saloon convivial et auberge espagnole. A 21h, ciné-concert. .

SOUBLECAUSE Eglise Saint-André

Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 87 30 28

English :

Come and discover this solo ciné-concert, with music written and performed by Jeff Manuel (electric guitar, effects).

The film is an adaptation of John Ford’s 1927 silent western « 3 Bad Men », set at the height of the gold rush, and full of humor, tenderness and drama.

In this film, the director inverts moral values and redefines the barrier between good and evil?

German :

Erleben Sie dieses Solo-Kinokonzert, dessen Musik von Jeff Manuel (E-Gitarre, Effekt) geschrieben und interpretiert wurde.

Der Film ist eine Adaption des Stummfilmwesterns « 3 Bad Men » von John Ford aus dem Jahr 1927, der mitten im Goldrausch spielt und voller Humor, Zärtlichkeit und Dramatik ist.

Der Regisseur kehrt mit diesem Film die moralischen Werte um und definiert die Schranke zwischen Gut und Böse neu

Italiano :

Venite a scoprire questo concerto-cinema in solitaria, con musiche scritte ed eseguite da Jeff Manuel (chitarra elettrica, effetti).

Il film è un adattamento del western muto « 3 Bad Men » di John Ford del 1927, ambientato all’apice della corsa all’oro e ricco di umorismo, tenerezza e dramma.

In questo film, il regista inverte i valori morali e ridefinisce la barriera tra bene e male?

Espanol :

Venga a descubrir este ciné-concierto en solitario, con música escrita e interpretada por Jeff Manuel (guitarra eléctrica, efectos).

La película es una adaptación del western mudo de John Ford de 1927 « 3 Bad Men », ambientada en plena fiebre del oro y llena de humor, ternura y drama.

En esta película, el director invierte los valores morales y redefine la barrera entre el bien y el mal?

