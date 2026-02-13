Ciné-concert sur le film L’AURORE de F.W. Murnau, L’Impromptu, Bordeaux

Ciné-concert sur le film L’AURORE de F.W. Murnau 1 mars – 16 juin L’Impromptu Gironde

Tarif réduit (moins de 16 ans, étudiants, chômeurs) : 6€ (boisson offerte)

Plein tarif : 9€ (boisson offerte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T17:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:35:00+01:00

Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:05:00+02:00

Une femme fatale séduit un fermier marié et le pousse à envisager le meurtre de son épouse. Mais au dernier moment, il renonce au crime et cherche à reconquérir l’amour de sa femme au cours d’un périple en ville.

Tout public – Durée : 1h35

Infos : https://www.vivaarte.fr/pascalpistone/piano/aurore.htm

Billetterie : https://www.billetteries.fr/billetterie/laurore

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, professeur agrégé, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’Analyse, l’Improvisation et l’Accompagnement au piano. Ses compositions (chansons, concertos), ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son grand intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 600 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger, autour d’un répertoire de chansons, d’improvisations contemporaines et de ciné-concerts.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice-interprète, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis deux ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons « Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin ». Également diplômée de la Licence « Musiques actuelles, Jazz et Chanson » de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 150 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

Site internet : http://www.limpromptu.fr

Mail : impromptu.bordeaux@gmail.com

Tél : 06 81 96 35 11

salle de 40 places (boisson offerte)

L'Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le chef d’oeuvre du cinéma muet de F.W. Murnau, accompagné par Pascal Pistone (piano) & Mathilde Chatin (accordéon)