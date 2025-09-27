Ciné-Concert SURIS Terres-de-Haute-Charente

Ciné-Concert SURIS Terres-de-Haute-Charente samedi 27 septembre 2025.

Ciné-Concert

SURIS PLACE DE LA MAIRIE Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : samedi 27 septembre 2025
Début : 20:00:00
fin : 23:00:00

Date(s) :
2025-09-27

Film « Ardéchois Paysans Montagnards » de Bernard Peyrol
  .

SURIS PLACE DE LA MAIRIE Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 79 48 71  josia1159@aol.com

English :

Film « Ardéchois Paysans Montagnards » by Bernard Peyrol

German :

Film « Ardéchois Paysans Montagnards » von Bernard Peyrol

Italiano :

Film « Ardéchois Paysans Montagnards » di Bernard Peyrol

Espanol :

Película « Ardéchois Paysans Montagnards » de Bernard Peyrol

