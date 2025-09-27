Ciné-Concert SURIS Terres-de-Haute-Charente
Ciné-Concert
SURIS PLACE DE LA MAIRIE Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
2025-09-27
Film « Ardéchois Paysans Montagnards » de Bernard Peyrol
SURIS PLACE DE LA MAIRIE Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 79 48 71 josia1159@aol.com
English :
Film « Ardéchois Paysans Montagnards » by Bernard Peyrol
German :
Film « Ardéchois Paysans Montagnards » von Bernard Peyrol
Italiano :
Film « Ardéchois Paysans Montagnards » di Bernard Peyrol
Espanol :
Película « Ardéchois Paysans Montagnards » de Bernard Peyrol
