CINÉ CONCERT THE ARTIST Rivesaltes

CINÉ CONCERT THE ARTIST

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

La musique que Le Bruit de la Pellicule crée pour le cinéma muet est riche de la diversité des expériences artistiques des trois musiciens. Avec un répertoire allant du jazz au classique en passant par le théâtre musical et l’orchestre, le trio s’attache à apporter un éclairage contemporain à chaque film, tout en restant fidèle à son contenu émotionnel, à son esprit et à son rythme.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

The music that Le Bruit de la Pellicule creates for silent films is rich in the diversity of the three musicians’ artistic experiences. With a repertoire ranging from jazz and classical to musical theater and orchestra, the trio strives to bring a contemporary perspective to each film, while remaining faithful to its emotional content, spirit and rhythm.

German :

Die Musik, die Le Bruit de la Pellicule für den Stummfilm kreiert, ist reich an der Vielfalt der künstlerischen Erfahrungen der drei Musiker. Mit einem Repertoire, das von Jazz über Klassik bis hin zu Musiktheater und Orchester reicht, versucht das Trio, jedem Film eine zeitgenössische Beleuchtung zu verleihen und dabei seinem emotionalen Inhalt, seinem Geist und seinem Rhythmus treu zu bleiben.

Italiano :

La musica che Le Bruit de la Pellicule crea per i film muti è ricca della diversità delle esperienze artistiche dei tre musicisti. Con un repertorio che spazia dal jazz alla classica, dal teatro musicale all’orchestra, il trio si sforza di portare una prospettiva contemporanea a ogni film, pur rimanendo fedele al suo contenuto emotivo, allo spirito e al ritmo.

Espanol :

La música que Le Bruit de la Pellicule crea para películas mudas es rica en la diversidad de las experiencias artísticas de los tres músicos. Con un repertorio que abarca desde el jazz y la música clásica hasta el teatro musical y la orquesta, el trío se esfuerza por aportar una perspectiva contemporánea a cada película, sin dejar de ser fiel a su contenido emocional, su espíritu y su ritmo.

