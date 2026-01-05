Ciné-concert The bear Oco Salle Culturelle Breuil-Magné

Ciné-concert The bear Oco

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16 19:35:00

2026-04-16

Film d’animation musical tiré du livre de Raymond Brigg.

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

English : Film concert: The Bear Oco

Musical animated film based on the book by Raymond Briggs.

