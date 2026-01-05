Ciné-concert The bear Oco Salle Culturelle Breuil-Magné
Ciné-concert The bear Oco Salle Culturelle Breuil-Magné jeudi 16 avril 2026.
Ciné-concert The bear Oco
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16 19:35:00
Date(s) :
2026-04-16
Film d’animation musical tiré du livre de Raymond Brigg.
.
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film concert: The Bear Oco
Musical animated film based on the book by Raymond Briggs.
L’événement Ciné-concert The bear Oco Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan