CINÉ-CONCERT THE BEAR SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

CINÉ-CONCERT THE BEAR

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Inscrivez- vous pour découvrir l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre une petite fille et un ours polaire.

Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé par la même équipe que le court métrage mondialement connu The Snowman , le film d’animation au graphisme singulier The Bear est un savant mélange d’humour, de poésie, d’amitié et de bienveillance.

Ce ciné-concert est une invitation au voyage sur la banquise, porté par la voix douce et chaleureuse du duo Oco et tendrement réchauffé par des bruitages, gazouillis, bulles et l’immaculée blancheur d’une douce ballade électro- pop- acoustique. Entre les voix, les guitares, les pianos, les samples et les chansons, Oco offre un spectacle captivant, plein de grâce et d’émotion. Petits et grands, ouvrez grand vos yeux et laissez- vous emporter… .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

Sign up to discover the story of an extraordinary encounter between a little girl and a polar bear.

