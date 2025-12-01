Ciné-concert The Cure Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-concert The Cure

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Le groupe mythique de la New Wave arrive sur grand écran !

Le 1er novembre 2024, THE CURE a sorti son album SONGS OF A LOST WORLD , qui fut acclamé par la critique et nommé aux Grammy Awards. Le soir du lancement de l’album, le groupe a interprété l’intégralité des chansons pour la première et unique fois, au Troxy de Londres devant 3 000 fans.

THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD est le film de ce concert de 31 chansons, remonté, remixé et remasterisé en 4K. Réalisé par Nick Wickham, nommé aux Grammy Awards, et mixé en surround par Robert Smith lui-même, le film sortira les jeudi 11 et vendredi 12 décembre dans les cinémas du monde entier. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

