Ciné concert: Théâtralisation du film muet allemand FAUST de Murnau Salle Polyvalente Paradou Paradou

Ciné concert: Théâtralisation du film muet allemand FAUST de Murnau

Samedi 21 février 2026 à partir de 19h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

La troupe des Cartoun Sardines revisite l’œuvre de Murnau en inventant une bande son avec des dialogues, de la musique, et des bruitages. Le Faust de Murnau reprend vie.

Le docteur Faust conclut un pacte avec Méphisto qui, en échange de son âme, lui garantit une jeunesse éternelle et l’amour de Marguerite.



Une version sonore, théâtralisée en direct, du film de F.W Murnau Faust .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01

The Cartoun Sardines theatre company revisits Murnau’s work by creating a soundtrack with dialogue, music and sound effects. Murnau’s Faust comes back to life.

