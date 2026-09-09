Ciné-concert Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente
samedi 3 octobre 2026 · Espace culturel Les Halles · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Ciné-concert
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Ciné concert avec Laurent BERNARD : piano et Julien KAMOUN : batterie, scie musicale et Theremin.
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Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 animations@tonnay-charente.fr
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English : Ciné-concert
Film concert with Laurent BERNARD on piano and Julien KAMOUN on drums, musical saw and Theremin.
L’événement Ciné-concert Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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