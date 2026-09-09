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AGENDA · Tonnay-Charente

Ciné-concert Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente

samedi 3 octobre 2026 · Espace culturel Les Halles · Tonnay-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Les Halles
Adresse
14 rue de Verdun
Ville
17430 Tonnay-Charente
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Tonnay-Charente

Ciné-concert

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Ciné concert avec Laurent BERNARD : piano et Julien KAMOUN : batterie, scie musicale et Theremin.
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Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30  animations@tonnay-charente.fr

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English : Ciné-concert

Film concert with Laurent BERNARD on piano and Julien KAMOUN on drums, musical saw and Theremin.

L’événement Ciné-concert Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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