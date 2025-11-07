Ciné-concert Une heure de bonheur

Quingey Doubs

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-09

50 élèves sur scène, des émotions plein les oreilles avec les plus grandes musiques de films Le Roi Lion, Zootopie, Mamma Mia, Kiki la petite sorcière, James Bond … et bien d’autres !

Un spectacle familial, joyeux et vibrant — à ne pas manquer .

Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 05 97 82 cfcma.fertans@gmail.com

