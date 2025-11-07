Ciné-concert Une heure de bonheur Quingey
Ciné-concert Une heure de bonheur Quingey vendredi 7 novembre 2025.
Ciné-concert Une heure de bonheur
Quingey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-09
50 élèves sur scène, des émotions plein les oreilles avec les plus grandes musiques de films Le Roi Lion, Zootopie, Mamma Mia, Kiki la petite sorcière, James Bond … et bien d’autres !
Un spectacle familial, joyeux et vibrant — à ne pas manquer .
Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 05 97 82 cfcma.fertans@gmail.com
English : Ciné-concert Une heure de bonheur
German : Ciné-concert Une heure de bonheur
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-concert Une heure de bonheur Quingey a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON